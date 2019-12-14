В США на турнире ММА 58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-14T16:37:13+03:00

В третьем раунде поединка женщина выдала серию ударов, от которых девушка села на настил и не смогла продолжить бой

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На турнире ММА Shamrock FC 326 в американском Канзасе 58-летняя американка Лаура Ли Джонс отправила в нокаут 21-летнюю Рэй Остемповски.

Так, в третьем раунде поединка женщина выдала серию ударов, от которых девушка села на настил и не смогла продолжить бой.

Именно этот поединок стал победой для возрастной спортсменки под эгидой Shamrock FC.

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ИСТОЧНИК KP.RU