2019-12-14T16:51:27+03:00
Политика

Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось

Ожидается, что следующая встреча лидеров "четверки" состоится через четыре месяца
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Главам России, Германии, Франции и Украины не удалось достичь судьбоносных решений, не смотря на все усилияГлавам России, Германии, Франции и Украины не удалось достичь судьбоносных решений, не смотря на все усилияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на все усилия глав государств, входящих в состав "нормандской четвёрки", им так и не удалось достичь судьбоносного прорыва на "нормандском саммите".

- Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет, — заявил он в эфире Первого канала.

Встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" прошла 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.

Ранее представитель Киева Андрей Резник заявил, что никаких документов по результатам "нормандского саммита" никаких документов подписано не было, а коммюнике, принятое участниками встречи - это лишь договорённость между ними.

Напомним, что следующую встречу глав "нормандской четвёрки" запланировано провести через четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось
В США на турнире ММА 58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу
Власти Украины заявили, что никаких документов на саммите в Париже не подписывали
В США рассказали о новейшей технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Эксперты назвали самые популярные в России иномарки с пробегом
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Киев заявил, что формула обмена удерживаемых лиц будет известна до Нового года
Союзмультфильм выпустил продолжение "Умки"
Число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд возросло до 15 человек
Американская балерина обвинила в расизме Большой театр
В МИД Украины назвали условие возвращения миротворцев ООН в Донбасс
Despacito стал самым популярным клипом десятилетия
Северная Корея провела новое "значимое испытание" на космодроме
UFC огласило дату самого ожидаемого боя между Фергюсоном и Нурмагомедовым
Мастерство киргизского ак-калпака включили в список наследия ЮНЕСКО
При умышленном поджоге дома в Тайване погибли семь человек
Российская ракета нового поколения «Монолит» готова к государственным испытаниям
Первый черновик песни Элтона Джона Your Song продали за 240 тысяч долларов
Депутат рассказал об идее уголовного наказания для отказавшихся от лечения наркоманов
В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности
В США выделили более 15 млн долларов на производство новых ракет класса «воздух – земля»
Путин внес в Госдуму закопроект о звании «Город трудовой доблести»