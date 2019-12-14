Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на все усилия глав государств, входящих в состав "нормандской четвёрки", им так и не удалось достичь судьбоносного прорыва на "нормандском саммите".
- Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет, — заявил он в эфире Первого канала.
Встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" прошла 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.
Ранее представитель Киева Андрей Резник заявил, что никаких документов по результатам "нормандского саммита" никаких документов подписано не было, а коммюнике, принятое участниками встречи - это лишь договорённость между ними.
Напомним, что следующую встречу глав "нормандской четвёрки" запланировано провести через четыре месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU