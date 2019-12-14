Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-14T16:51:27+03:00

Главам России, Германии, Франции и Украины не удалось достичь судьбоносных решений, не смотря на все усилия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ожидается, что следующая встреча лидеров "четверки" состоится через четыре месяца

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на все усилия глав государств, входящих в состав "нормандской четвёрки", им так и не удалось достичь судьбоносного прорыва на "нормандском саммите".

- Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет, — заявил он в эфире Первого канала.

Встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" прошла 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.

Ранее представитель Киева Андрей Резник заявил, что никаких документов по результатам "нормандского саммита" никаких документов подписано не было, а коммюнике, принятое участниками встречи - это лишь договорённость между ними.

Напомним, что следующую встречу глав "нормандской четвёрки" запланировано провести через четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU