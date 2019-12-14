"Очень теплые воздушные массы": Вильфанд назвал причину аномального потепления в Европейской части России

СЕГОДНЯ 18:25 2019-12-14T18:30:15+03:00

Эксперт заявил, что температура будет превышать норму на 7—8 градусов

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И.о. руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномального потепления в европейской части России, которое прогнозируется на ближайшие дни.

По словам эксперта, причина в "очень теплых воздушных массах".

- По климату раньше мы отставали примерно на месяц, а вот с ближайших дней отставание начнется на полтора месяца. Температура в центре европейской части будет превышать норму на 7—8 градусов, - отметил Вильфанд в интервью RT.

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ИСТОЧНИК KP.RU