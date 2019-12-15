На Украине инвалидные коляски приравняли к велосипедам и запретили «перевозить пассажиров»
Новый украинский закон приравнивает инвалидные коляски к велосипедам. Такая норма появилась в законе «О дорожном движении». Людям, которые передвигаются на инвалидных колясках, разрешили ездить по велодорожкам, тротуарам, обочине, а также по краю проезжей полосы.
Как сообщают в газете Верховной рады «Голос Украины», инвалидам запрещается «перевозить грузы, пассажиров и буксировать прицепы».
- Название и первое предложение статьи 28 после слова «велосипедистов» дополнить словами «лиц, которые движутся в креслах колесных», - приводят текст закона в издании.
Ранее в Украине запретили использовать в обиходе слово "инвалид". Изменения ввел бывший президент страны Петр Порошенко, он выступил за то, чтобы таких людей называли "люди с инвалидностью". Из-за изменений пришлось вносить поправки в 37 других украинских законов, где использовали "запрещенный" термин.
ИСТОЧНИК KP.RU