На Украине инвалидные коляски приравняли к велосипедам и запретили «перевозить пассажиров»

СЕГОДНЯ 00:24 2019-12-15T00:29:20+03:00

Поправки в законе разрешают передвигаться на инвалидных креслах по обочине дороги Фото: REUTERS

Об изменениях в законе сообщают в газете Верховной рады

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Новый украинский закон приравнивает инвалидные коляски к велосипедам. Такая норма появилась в законе «О дорожном движении». Людям, которые передвигаются на инвалидных колясках, разрешили ездить по велодорожкам, тротуарам, обочине, а также по краю проезжей полосы.

Как сообщают в газете Верховной рады «Голос Украины», инвалидам запрещается «перевозить грузы, пассажиров и буксировать прицепы».

- Название и первое предложение статьи 28 после слова «велосипедистов» дополнить словами «лиц, которые движутся в креслах колесных», - приводят текст закона в издании.

Ранее в Украине запретили использовать в обиходе слово "инвалид". Изменения ввел бывший президент страны Петр Порошенко, он выступил за то, чтобы таких людей называли "люди с инвалидностью". Из-за изменений пришлось вносить поправки в 37 других украинских законов, где использовали "запрещенный" термин.

ИСТОЧНИК KP.RU