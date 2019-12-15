2019-12-15T00:29:20+03:00
В мире

На Украине инвалидные коляски приравняли к велосипедам и запретили «перевозить пассажиров»

Об изменениях в законе сообщают в газете Верховной рады
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Поправки в законе разрешают передвигаться на инвалидных креслах по обочине дорогиПоправки в законе разрешают передвигаться на инвалидных креслах по обочине дорогиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новый украинский закон приравнивает инвалидные коляски к велосипедам. Такая норма появилась в законе «О дорожном движении». Людям, которые передвигаются на инвалидных колясках, разрешили ездить по велодорожкам, тротуарам, обочине, а также по краю проезжей полосы.

Как сообщают в газете Верховной рады «Голос Украины», инвалидам запрещается «перевозить грузы, пассажиров и буксировать прицепы».

- Название и первое предложение статьи 28 после слова «велосипедистов» дополнить словами «лиц, которые движутся в креслах колесных», - приводят текст закона в издании.

Ранее в Украине запретили использовать в обиходе слово "инвалид". Изменения ввел бывший президент страны Петр Порошенко, он выступил за то, чтобы таких людей называли "люди с инвалидностью". Из-за изменений пришлось вносить поправки в 37 других украинских законов, где использовали "запрещенный" термин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США вводят санкции против ключевого ядерного объекта Ирана
На Украине инвалидные коляски приравняли к велосипедам и запретили «перевозить пассажиров»
«Мы видели сообщения»: В Госдепартаменте США отреагировали на новые испытания ракеты в КНДР
Стюардесса предотвратила «потенциальную катастрофу» после обнаружения льда на крыльях самолета
Экоактивисты привезли кучу навоза в центр Мадрида «в подарок мировым лидерам»
Вассерман прокомментировал пропавшую букву «н» из слова в игре «Поле чудес»
Глава кабмина Украины объяснил жалобы министров на низкую зарплату отсутствием «финансовой подушки»
"Россия стала сильнее": Песков назвал страну "островком стабильности"
"Пугающая картина"; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
В МИД РФ предупредили россиян об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи
"Расплачиваемся за коррупцию": В украинском "Нафтогазе" объяснили, почему подорожал газ
Американка получила 37 миллионов долларов на свой счет из-за ошибки банка
Аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла
На Украине опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
Зеленский назначил нового главу СБУ по информационной безопасности
"Очень теплые воздушные массы": Вильфанд назвал причину аномального потепления в Европейской части России
"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора
Учёные выяснили, сколько проживёт человек без медицины
Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot
Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось
В США на турнире ММА 58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу