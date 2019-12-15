Врач рассказал, как защитить сердце от болезней

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-15T10:16:19+03:00

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Соблюдение простых правил питания и занятий спортом помогут защитить сердце от болезней и укрепить сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщил кардиолог и главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе Торстен Дилл.

Эксперт предложил тренировки на выносливость. Врач посоветовал не использовать лифт, а подниматься по лестнице и рассказал, что регулярно ходит по три часа в день и в холод, и в дождь. «Регулярность важна для сердца», - подчеркнул Дилл.

Специалист рекомендовал обратить особое внимание на питание. «Я соблюдаю диету, то есть употребляю мало мяса и много овощей и рыбы. Я держу свой вес», - сказал кардиолог в беседе с изданием Focus.

Одним из главных факторов заболеваний врач назвал стресс, который обычно сопровождается бессонницей. Также он обратил внимание на опасность курения, а также употребления алкоголя и большого количества сладостей.

В заключении Дилл напомнил о том, что нужно следить за артериальным давлением и уровнем холестерина.

Напомним, 11 декабря в врачи Городской клинической больницы Вены пересадили мертвое сердце живому человеку. Ранее такая операция считалась невозможной.

ИСТОЧНИК KP.RU