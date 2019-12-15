2019-12-15T10:16:19+03:00
Общество

Врач рассказал, как защитить сердце от болезней

Кардиолог назвал главные факторы заболеваний сердечно-сосудистой системы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врач рассказал, как защитить сердце от болезнейВрач рассказал, как защитить сердце от болезнейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соблюдение простых правил питания и занятий спортом помогут защитить сердце от болезней и укрепить сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщил кардиолог и главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе Торстен Дилл.

Эксперт предложил тренировки на выносливость. Врач посоветовал не использовать лифт, а подниматься по лестнице и рассказал, что регулярно ходит по три часа в день и в холод, и в дождь. «Регулярность важна для сердца», - подчеркнул Дилл.

Специалист рекомендовал обратить особое внимание на питание. «Я соблюдаю диету, то есть употребляю мало мяса и много овощей и рыбы. Я держу свой вес», - сказал кардиолог в беседе с изданием Focus.

Одним из главных факторов заболеваний врач назвал стресс, который обычно сопровождается бессонницей. Также он обратил внимание на опасность курения, а также употребления алкоголя и большого количества сладостей.

В заключении Дилл напомнил о том, что нужно следить за артериальным давлением и уровнем холестерина.

Напомним, 11 декабря в врачи Городской клинической больницы Вены пересадили мертвое сердце живому человеку. Ранее такая операция считалась невозможной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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