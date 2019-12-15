2019-12-15T10:45:17+03:00
Политика

Песков рассказал о встрече Зеленского и Путина с глазу на глаз на парижском саммите

По словам пресс-секретарь российского лидера, президенты России и Украины используют разную терминологию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков рассказал о встрече Зеленского и Путина с глазу на глаз на парижском саммитеПесков рассказал о встрече Зеленского и Путина с глазу на глаз на парижском саммитеФото: REUTERS
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На саммите в «нормандском формате» президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский общались с глазу на глаз, но они используют разную терминологию и во многом далеки от согласия. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российский и украинский лидеры поговорили с глазу на глаз всего 10-15 минут и позже их беседа была прервана французским коллегой Эмануэлем Макроном, который настаивал на продолжении работы саммита.

Напомним, встреча «четверки» состоялась в Париже 9 декабря. Лидеры договорились придерживать условий Минских соглашений с пунктом об особом статусе Донбасса. Однако в Кремле сообщили об отсутствии договоренности по газовому вопросу, который обсуждался между Россией и Украиной в рамках саммита.

Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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