Песков рассказал о встрече Зеленского и Путина с глазу на глаз на парижском саммите
На саммите в «нормандском формате» президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский общались с глазу на глаз, но они используют разную терминологию и во многом далеки от согласия. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, российский и украинский лидеры поговорили с глазу на глаз всего 10-15 минут и позже их беседа была прервана французским коллегой Эмануэлем Макроном, который настаивал на продолжении работы саммита.
Напомним, встреча «четверки» состоялась в Париже 9 декабря. Лидеры договорились придерживать условий Минских соглашений с пунктом об особом статусе Донбасса. Однако в Кремле сообщили об отсутствии договоренности по газовому вопросу, который обсуждался между Россией и Украиной в рамках саммита.
Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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