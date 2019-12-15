СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-15T12:36:47+03:00

В Непале автобус с паломниками упал в пропасть: погибли 13 человек Фото: соцсети

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В непальском районе Синдхупалчо в результате падения в пропасть автобуса с паломниками погибли по меньшей мере 13 человек.

В правоохранительных органах изданию Himalayan Times сообщили, что по предварительной версией водитель автобуса не справился с управлением на участке горной дороги, и транспорт упал с высоты 500 метров.

Полиция не исключает, что число жертв происшествия может быть больше.

В автобусе ехали паломники из индуистского храма в Калинчоуке.

На данный момент продолжаются спасательные работы. Местные жители помогают спасателям достать пострадавших из поврежденного автобуса, чтобы доставить их в медучреждения.

Личности погибших устанавливаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 декабря под Волгоградом перевернулся рейсовый автобус. Пострадали пять человек. Незадолго до этого в Праге в результате столкновения двух автобусов ранения получили 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU