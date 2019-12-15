В Непале автобус с паломниками упал в пропасть: погибли 13 человек
В непальском районе Синдхупалчо в результате падения в пропасть автобуса с паломниками погибли по меньшей мере 13 человек.
В правоохранительных органах изданию Himalayan Times сообщили, что по предварительной версией водитель автобуса не справился с управлением на участке горной дороги, и транспорт упал с высоты 500 метров.
Полиция не исключает, что число жертв происшествия может быть больше.
В автобусе ехали паломники из индуистского храма в Калинчоуке.
На данный момент продолжаются спасательные работы. Местные жители помогают спасателям достать пострадавших из поврежденного автобуса, чтобы доставить их в медучреждения.
Личности погибших устанавливаются.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 декабря под Волгоградом перевернулся рейсовый автобус. Пострадали пять человек. Незадолго до этого в Праге в результате столкновения двух автобусов ранения получили 18 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU