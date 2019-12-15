Турция заявила, что была вынуждена купить российские С-400
Анкара нуждалась в системе противовоздушной обороны и ей пришлось обратиться к Москве, поскольку ни Вашингтон, ни Париж не давали ответы на запросы. Так министр обороны Турции Акар Хулуси объяснил приобретение республикой российских комплексов С-400.
«С 1999 года мы обращались к США, Франции, но в результате были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что для этого была необходимость», - сказал глава Минобороны Турции.
Напомним, ранее о вынужденном положении Турции рассказывал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также указал на Соединённые Штаты и Францию.
Как писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни раз заявлял, что Анкара не откажется от российской системы противовоздушной обороны, даже в пользу американских комплексов Patriot. Накануне руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир сообщил, что Анкара и Москва близки к заключению договора о новых поставках С-400.
Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU