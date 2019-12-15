2019-12-15T13:15:55+03:00
Политика

Турция заявила, что была вынуждена купить российские С-400

Глава Минобороны страны объяснил, почему республика закупила ЗРС у России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Анкара заявила, что была вынуждена купить российские С-400Анкара заявила, что была вынуждена купить российские С-400Фото: REUTERS
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Анкара нуждалась в системе противовоздушной обороны и ей пришлось обратиться к Москве, поскольку ни Вашингтон, ни Париж не давали ответы на запросы. Так министр обороны Турции Акар Хулуси объяснил приобретение республикой российских комплексов С-400.

«С 1999 года мы обращались к США, Франции, но в результате были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что для этого была необходимость», - сказал глава Минобороны Турции.

Напомним, ранее о вынужденном положении Турции рассказывал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также указал на Соединённые Штаты и Францию.

Как писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни раз заявлял, что Анкара не откажется от российской системы противовоздушной обороны, даже в пользу американских комплексов Patriot. Накануне руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир сообщил, что Анкара и Москва близки к заключению договора о новых поставках С-400.

Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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