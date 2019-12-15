В 19 регионах России введут налог для самозанятых

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-15T15:27:06+03:00

Изменения вступят в силу 1 января 2020 года

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Президент России Владимир Путин поручил распространить действие эксперимента по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов страны.

Изменения вступят в силу 1 января 2020 года. К программе присоединятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Башкирия.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент участниками эксперимента являются Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область.

Самозанятые жителей этих регионов с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц отдают от него 4% государству при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU