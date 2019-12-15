В 19 регионах России введут налог для самозанятых
Президент России Владимир Путин поручил распространить действие эксперимента по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов страны.
Изменения вступят в силу 1 января 2020 года. К программе присоединятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Башкирия.
Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент участниками эксперимента являются Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область.
Самозанятые жителей этих регионов с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц отдают от него 4% государству при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.
ИСТОЧНИК KP.RU