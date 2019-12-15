На Украине предложили сделать Донбасс образцом модернизации

Донбасс необходимо сделать примером модернизации всей Украины. Такого мнения придерживается бывший заместитель министра иностранных дел страны по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

На мысль о модернизации ее натолкнул состоявшийся в Мариуполе Донецкой области инвестиционный форум Re: Think. Invest in Ukraine. Его проведение инициировал сам президент Украины Владимир Зеленский.

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