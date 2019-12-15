На Украине предложили сделать Донбасс образцом модернизации
Донбасс необходимо сделать примером модернизации всей Украины. Такого мнения придерживается бывший заместитель министра иностранных дел страны по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
На мысль о модернизации ее натолкнул состоявшийся в Мариуполе Донецкой области инвестиционный форум Re: Think. Invest in Ukraine. Его проведение инициировал сам президент Украины Владимир Зеленский.
Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»