2019-12-15T17:04:06+03:00
Политика

Песков рассказал, что нужно Зеленскому для решения конфликта в Донбассе

Действующий президент Украины действительно хочет мира, но ему кое-чего не хватает
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет разрешить конфликт на юго-востоке страны, однако для этого нужны авторитет и доминирование на политической арене. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он считает, что Зеленский не относится к "партии войны", в отличие от бывшего украинского лидера Петра Порошенко, а потому вероятность начала нового военного конфликта в Донбассе мала, особенно после переговоров "нормандской четверки" в Париже.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - подчеркнул представитель Кремля в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Возвращаясь к обсуждению сказанного по итогам саммита "нормандского формата", он допустил, что внесение изменений в минские соглашения возможно, но лишь при совместной работе экспортов из Киева, Донецкой и Луганской народных республик.

Сайт kp.ru писал, что Зеленский неоднократно говорил - его не устраивает последовательность существующих договоренностей, в частности, пункт о проведении выборов. Президент хочет, чтобы избирательный процесс стал возможен лишь после передачи госграниц под контроль Киева.

Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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