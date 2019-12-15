Песков рассказал, что нужно Зеленскому для решения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет разрешить конфликт на юго-востоке страны, однако для этого нужны авторитет и доминирование на политической арене. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он считает, что Зеленский не относится к "партии войны", в отличие от бывшего украинского лидера Петра Порошенко, а потому вероятность начала нового военного конфликта в Донбассе мала, особенно после переговоров "нормандской четверки" в Париже.
"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - подчеркнул представитель Кремля в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Возвращаясь к обсуждению сказанного по итогам саммита "нормандского формата", он допустил, что внесение изменений в минские соглашения возможно, но лишь при совместной работе экспортов из Киева, Донецкой и Луганской народных республик.
Сайт kp.ru писал, что Зеленский неоднократно говорил - его не устраивает последовательность существующих договоренностей, в частности, пункт о проведении выборов. Президент хочет, чтобы избирательный процесс стал возможен лишь после передачи госграниц под контроль Киева.
Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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