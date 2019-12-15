Правительство России планирует расширить программу приватизации

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-15T17:16:11+03:00

Вырученные средства могут быть направлены на развитие компаний

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Правительство России рассматривает возможность расширения прогнозного плана приватизации государственных компаний на 2020-2022 годы. Об этом сообщила Наталия Фоменко - пресс-секретарь министра финансов страны Антона Силуанова.

По ее словам, на этой неделе первый вице-премьер провел совещание с представителями профильных ведомств, и в ходе обсуждения были приняты определенные решения по прогнозному плану.

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ИСТОЧНИК KP.RU