Правительство России планирует расширить программу приватизации
Вырученные средства могут быть направлены на развитие компаний
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Правительство России рассматривает возможность расширения прогнозного плана приватизации государственных компаний на 2020-2022 годы. Об этом сообщила Наталия Фоменко - пресс-секретарь министра финансов страны Антона Силуанова.
По ее словам, на этой неделе первый вице-премьер провел совещание с представителями профильных ведомств, и в ходе обсуждения были приняты определенные решения по прогнозному плану.
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ИСТОЧНИК KP.RU