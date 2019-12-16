Ленинградская область стала лучшей в России по кадровым практикам

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-15T18:10:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и местного самоуправления». Первое место в нем заняли сразу три кадровых практики Ленинградской области: «Практика правового просвещения молодёжи в сфере противодействия коррупции путём вовлечения в творческую деятельность и интерактивного взаимодействия», «Развитие государственно-служебной культуры в Администрации Ленинградской области» и «Организация комплексной работы по управлению кадрами в Ленинградской области, автоматизацию целостного кадрового цикла».

Организатором конкурса выступает Министерство труда и социальной защиты РФ. Каждый год в нем принимают участие федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, а также организации государственного сектора экономики. Регионы рассказывают о лучших кадровых практиках, которые им удалось успешно реализовать на своих территориях, и делятся опытом с другими субъектами РФ.

Всего в 2019 году на конкурс было представлено 223 заявки со всей страны, четыре из них прислала Ленобласть. Дипломы за победу в состязании получили аппарат губернатора и Правительства Ленинградской области. По итогам отбора экспертного жюри было выбрано 106 лучших заявок, и все 4 практики Ленинградской области вошли в их число.

Финал конкурса проводился 13 декабря в Москве. Приглашение принять участие в нем и выступить на торжественной церемонии награждения получило Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области. Такие приглашения получили всего 17 конкурсантов из 223 заявленных. В их число вошли такие лидеры конкурса, как Центробанк России, Министерство науки и высшего образования РФ, а также передовые регионы по работе в сфере противодействия коррупции - Татарстан, Тульская область, Башкортостан.

Во время торжественного мероприятия специалисты Ленобласти рассказали о практике интерактивного просвещения молодежи в сфере противодействия коррупции. Молодые люди в регионе активно вовлекаются в антикоррупционные акции через творчество. С 2016 года в Ленинградской области для школьников проводится конкурс видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции». Также для молодежи организуются интерактивные мероприятия разнообразного формата - кейсы, дебаты, деловые игры на антикоррупционную тему в рамках ежегодного Форума «Ладога». Оба мероприятия охватывают большое количество участников среди детей и молодежи и пользуются неизменной популярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU