Украинца приговорили к году условно за демонстрацию советского флага

СЕГОДНЯ 18:53 2019-12-15T18:53:18+03:00

Житель Одесской области катался по городу на велосипеде с георгиевской ленточкой и красным полотнищем во время празднования Дня Победы

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Измаильский районный суд Одесской области Украины приговорил местного жителя к одному году условного заключения за демонстрацию красного флага с надписью "Отечественная война" и советской символикой.

Полицейские задержали мужчину еще 9 мая. Он несколько часов катался по городу на велосипеде с прикрепленным к нему алым полотнищем и георгиевской ленточкой, которые запрещены на территории страны. Долгое время украинец отказывался признавать свои действия противоправными, но в октябре все же "сломался" и подписал соответствующее соглашение.

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ИСТОЧНИК KP.RU