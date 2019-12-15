Украинца приговорили к году условно за демонстрацию советского флага
Измаильский районный суд Одесской области Украины приговорил местного жителя к одному году условного заключения за демонстрацию красного флага с надписью "Отечественная война" и советской символикой.
Полицейские задержали мужчину еще 9 мая. Он несколько часов катался по городу на велосипеде с прикрепленным к нему алым полотнищем и георгиевской ленточкой, которые запрещены на территории страны. Долгое время украинец отказывался признавать свои действия противоправными, но в октябре все же "сломался" и подписал соответствующее соглашение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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