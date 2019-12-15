Джабаров призвал игнорировать заявления японских коммунистов о Курилах

СЕГОДНЯ 20:26 2019-12-15T20:26:38+03:00

Лидер партии Кадзуо Сии ранее потребовал от России отказаться от всех островов гряды

Изменить размер текста: A A

России не стоит реагировать на провокационное заявление лидера оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, который призвал Токио требовать возвращения всех Курильских островов на переговорах с Москвой. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сайт kp.ru писал, что Кадзуо Сии не готов довольствоваться малым и хочет аннулировать Сан-Францисский мирный договор, заключенный по итогам Второй мировой войны. Именно в нем Япония отказалась от претензий на весь Курильский архипелаг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU