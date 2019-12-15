Джабаров призвал игнорировать заявления японских коммунистов о Курилах
России не стоит реагировать на провокационное заявление лидера оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, который призвал Токио требовать возвращения всех Курильских островов на переговорах с Москвой. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сайт kp.ru писал, что Кадзуо Сии не готов довольствоваться малым и хочет аннулировать Сан-Францисский мирный договор, заключенный по итогам Второй мировой войны. Именно в нем Япония отказалась от претензий на весь Курильский архипелаг.
Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.
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ИСТОЧНИК KP.RU