Россиянин насмерть сбил двух человек в Южной Корее
Два человека погибли в результате ДТП в южнокорейском городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Россиянин сел за руль автомобиля, не имея водительских прав, и насмерть задавил двух дорожных рабочих.
Авария произошла в субботу, 14 декабря, в 5.55 по местному времени (23.55 мск пятницы). Согласно данным телеканала MBC, 26-летний гражданин РФ объехал строительные заграждения и сбил двух рабочих, которые ремонтировали пешеходный переход. Пострадавшие китайцы корейского происхождения скончались уже в больнице.
Сам виновник ДТП сначала сбежал с места аварии, но спустя три часа явился в полицию. В его отношении начато расследование. Согласно южнокорейскому законодательству, за побег с места происшествия, в котором погибли люди, россиянину может грозить заключение сроком не менее пяти лет.
Сайт kp.ru писал, что этим летом другой наш соотечественник попал в ДТП в Финляндии. Будучи за рулем грузовика, он насмерть сбил двух человек, которые припарковали свой автомобиль на обочине.
ИСТОЧНИК KP.RU