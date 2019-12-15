2019-12-15T21:46:26+03:00
Происшествия

Россиянин насмерть сбил двух человек в Южной Корее

Мужчина не только скрылся с места ДТП, у него еще и нет водительских прав
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Два человека погибли в результате ДТП в южнокорейском городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Россиянин сел за руль автомобиля, не имея водительских прав, и насмерть задавил двух дорожных рабочих.

Авария произошла в субботу, 14 декабря, в 5.55 по местному времени (23.55 мск пятницы). Согласно данным телеканала MBC, 26-летний гражданин РФ объехал строительные заграждения и сбил двух рабочих, которые ремонтировали пешеходный переход. Пострадавшие китайцы корейского происхождения скончались уже в больнице.

Сам виновник ДТП сначала сбежал с места аварии, но спустя три часа явился в полицию. В его отношении начато расследование. Согласно южнокорейскому законодательству, за побег с места происшествия, в котором погибли люди, россиянину может грозить заключение сроком не менее пяти лет.

Сайт kp.ru писал, что этим летом другой наш соотечественник попал в ДТП в Финляндии. Будучи за рулем грузовика, он насмерть сбил двух человек, которые припарковали свой автомобиль на обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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