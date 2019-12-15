2019-12-15T21:56:03+03:00
Общество

В Минпросвещения призвали не задавать "домашку" на новогодние каникулы

Вместо того, чтобы отдыхать, многим школьникам приходится делать рефераты и учить параграфы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр просвещения России Ольга ВасильеваМинистр просвещения России Ольга ВасильеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр просвещения России Ольга Васильева обратилась к учителям с просьбой не задавать детям домашнее задание на каникулы. Такой призыв прозвучал в ответ на вопрос дедушки трех внуков.

Он пожаловался главе ведомства на то, что школьники вместе отдыха будут писать рефераты и учить параграфы. Пенсионер спросил у Васильевой, нормально ли это.

"Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!", - сказала министр в интервью "Российской газете".

Ольга Васильева подчеркнула, что основная проблема даже не в этом. Родители часто спрашивают у нее, почти вся семья должна делать "домашку" до наступления ночи, а дети часами пытаться понять, о чем говорится в учебниках. Глава Минпросвещения считает, что россияне просто потеряли функциональную грамотность.

"Недавно были опубликованы результаты PISA-2018. В глобальном исследовании мы в группе стран с прогрессом, но по чтению сегодня занимаем 31 место в мире, а когда-то были первыми. Сейчас пытаемся это вернуть", - поделилась наблюдениями министр.

Сайт kp.ru писал, что российские школьники корпят над домашней работой в среднем по 4,5 часа в день - это гораздо больше, чем в других развитых странах. Дольше занимаются только учащиеся из Объединенных Арабских Эмиратов - 6,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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