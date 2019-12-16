В сети появилось видео самолета, совершившего аварийную посадку в Шереметьево
В сети появилось видео с самолета Airbus А330, который совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Кадры из салона выложили пользователи социальных сетей. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Москва- Гонконг.
Во время полета один из пассажиров разбил голову, что и стало причиной возвращения самолета в аэропорт вылета. Известно, что пострадавший потерял сознание. На месте борт встретили медики, которые оказали мужчине первую помощь. Неизвестно и то, при каких обстоятельствах он получил травму головы.
Сайт kp.ru писал ранее, что пассажирский самолет Airbus А330, следовавший рейсом Москва-Гонконг, экстренно вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" и благополучно приземлился в условиях превышенной посадочной массы.
Самолет Airbus экстренно вернулся в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU