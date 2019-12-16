Эрдоган пригрозил, что признает геноцид индейцев в США

СЕГОДНЯ 02:38 2019-12-16T02:38:48+03:00

Турция пойдет на этот шаг, если Штаты признают геноцид армян

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна признает геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса геноцида армян в Османской империи.

- Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США, - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Он обратился в президенту США Дональду Трампу с призвание "не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики". Он заявил, что такое решение должны принимать историки, а не политики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вопреки протестам Турции Штаты приняли резолюцию о признании геноцида армян. За документ сенаторы США проголосовали единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU