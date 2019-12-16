2019-12-16T02:38:48+03:00
Политика

Эрдоган пригрозил, что признает геноцид индейцев в США

Турция пойдет на этот шаг, если Штаты признают геноцид армян
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эрдоган пригрозил, что признает геноцид индейцев в СШАЭрдоган пригрозил, что признает геноцид индейцев в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна признает геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса геноцида армян в Османской империи.

- Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США, - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Он обратился в президенту США Дональду Трампу с призвание "не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики". Он заявил, что такое решение должны принимать историки, а не политики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вопреки протестам Турции Штаты приняли резолюцию о признании геноцида армян. За документ сенаторы США проголосовали единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган пригрозил, что признает геноцид индейцев в США
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду
В сети появилось видео самолета, совершившего аварийную посадку в Шереметьево
Трампу разрешат вызвать сына Байдена для дачи показаний
Оператор "Северного потока-2" запросил у Германии разрешение на прокладку труб
В Кремль доставили главную новогоднюю елку страны
Член ПАСЕ призвал вовлечь Донбасс в переговоры на высшем уровне
Эрдоган подтвердил намерение выгнать военных США с базы Инджирлик
Володин расценил слова японских коммунистов о Курилах как угрозу
Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину
В Минпросвещения призвали не задавать "домашку" на новогодние каникулы
Самолет рейса Москва-Гонконг экстренно вернулся в "Шереметьево"
Россиянин насмерть сбил двух человек в Южной Корее
Шифровальная "Энигма" времен Третьего рейха ушла с торгов за $106 тысяч
Джабаров призвал игнорировать заявления японских коммунистов о Курилах
Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море
США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж
Останки французского генерала Гюдена перезахоронят в Париже весной 2020 года
Украинца приговорили к году условно за демонстрацию советского флага
Илон Маск пришел в восторг от милого бэби-Йоды
Названы самые худшие пароли 2019 года
Правительство России планирует расширить программу приватизации
Песков рассказал, что нужно Зеленскому для решения конфликта в Донбассе
Ленинградская область дарит жителям новогодние елки
На Украине предложили сделать Донбасс образцом модернизации