Эрдоган пригрозил, что признает геноцид индейцев в США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна признает геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса геноцида армян в Османской империи.
- Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США, - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.
Он обратился в президенту США Дональду Трампу с призвание "не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики". Он заявил, что такое решение должны принимать историки, а не политики.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вопреки протестам Турции Штаты приняли резолюцию о признании геноцида армян. За документ сенаторы США проголосовали единогласно.
ИСТОЧНИК KP.RU