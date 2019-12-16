СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-16T08:19:35+03:00

"Отмывал миллиарды долларов": Адвокат Трампа рассказал о доказательствах против сына Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джулиани подчеркнул, что родственник политика занимался вымогательством и брал взятки

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Адвокат американского лидера Руди Джулиани заявил, что он нашел свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента Дональда Трампа скрывают причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.

- Нецелевое использование миллиардов долларов США; вымогательство; взятки; сговор Демократического национального комитета с Украиной с целью уничтожения кандидата Трампа, - рассказал Джулиани.

Также он подчеркнул в своем Twitter, что импичмент Трампа, начатый демократами за "безвинное поведение", призван помешать следующим расследованиям коррупции времен экс-лидера США Барака Обамы.

Адвокат Трампа свои твиты проиллюстрировал фрагментами фильма-расследования, который был снят в поездке в Венгрию, Австрию и на Украину.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на "справедливое" решение Сената по импичменту. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию.

ИСТОЧНИК KP.RU