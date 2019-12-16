"Отмывал миллиарды долларов": Адвокат Трампа рассказал о доказательствах против сына Байдена
Адвокат американского лидера Руди Джулиани заявил, что он нашел свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента Дональда Трампа скрывают причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
- Нецелевое использование миллиардов долларов США; вымогательство; взятки; сговор Демократического национального комитета с Украиной с целью уничтожения кандидата Трампа, - рассказал Джулиани.
Также он подчеркнул в своем Twitter, что импичмент Трампа, начатый демократами за "безвинное поведение", призван помешать следующим расследованиям коррупции времен экс-лидера США Барака Обамы.
Адвокат Трампа свои твиты проиллюстрировал фрагментами фильма-расследования, который был снят в поездке в Венгрию, Австрию и на Украину.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на "справедливое" решение Сената по импичменту. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию.
ИСТОЧНИК KP.RU