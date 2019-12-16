Есть задачи поважнее: Власти Казахстана прокомментировали сообщение о переименовании города Алматы

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-16T08:27:45+03:00

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Власти Казахстана опровергли заявления писателя Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент страны Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования крупнейшего города республики Алматы в Алма-Ату.

- Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы. Олжас Сулейменов давний сторонник идеи переименования южной столицы, - отметили представители власти.

Также подчеркивается, что писатель упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU