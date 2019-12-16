2019-12-16T08:30:29+03:00
В мире

В Германии подняли вопрос об изучении русского языка в школе

В бундестаге отметили, что данному вопросу не уделяется достаточное внимание
Елена АКИМОВА
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В Германии предлагают уделять повышенное внимание изучению русского языкаВ Германии предлагают уделять повышенное внимание изучению русского языкаФото: REUTERS
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В Германии депутаты Левой партии обратились с запросом к Федеральному правительству страны с предложением проанализировать ситуацию с изучением русского языка.

По мнению парламентариев, данному предмету уделяется слишком мало внимания в школах. Тем временем в стране живут около 6 миллионов русскоязычных людей.

- Только в некоторых землях идет изучение предмета. Что касается ситуации в целом, то нет достаточной поддержки от Министерств культуры федеральных земель, - цитирует обращением RT.

В ассоциации преподавателей русского языка в Германии соглашаются, что «русский язык» как школьный предмет, по их мнению, не считается очень важным.

- Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях, — подчёркивается в запросе немецких депутатов.

Депутаты отмечают, что русский язык имеет большое значение для «взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она».

ИСТОЧНИК KP.RU

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