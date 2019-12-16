В Германии подняли вопрос об изучении русского языка в школе
В Германии депутаты Левой партии обратились с запросом к Федеральному правительству страны с предложением проанализировать ситуацию с изучением русского языка.
По мнению парламентариев, данному предмету уделяется слишком мало внимания в школах. Тем временем в стране живут около 6 миллионов русскоязычных людей.
- Только в некоторых землях идет изучение предмета. Что касается ситуации в целом, то нет достаточной поддержки от Министерств культуры федеральных земель, - цитирует обращением RT.
В ассоциации преподавателей русского языка в Германии соглашаются, что «русский язык» как школьный предмет, по их мнению, не считается очень важным.
- Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях, — подчёркивается в запросе немецких депутатов.
Депутаты отмечают, что русский язык имеет большое значение для «взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она».
ИСТОЧНИК KP.RU