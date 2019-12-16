В Госдуме объяснили, почему Россия признана одной из самых могущественных стран мира

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-16T12:09:47+03:00

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Россия попала в список самых могущественных страна мира и расположилась на второй строчке, уступив место только США. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа отметил, что международные эксперты не могли не то влияние, которое РФ оказывает на мировые процесс.

«Роль и влияние России за последние годы значительно усилилось и будет усиливаться. Это происходит не только за счет военной мощи. Многие страны понимают, что однополярного мира существовать не может. Он не дает стабильности и уверенности людям в будущем», - цитирует депутата «Федеральное агентство новостей».

Третье место в рейтинге влиятельных стран досталось Китаю. Алексей Чепа назвал это государство локомотивом экономики, который не только развивается сам, но и подтягивает другие страны.

Кроме того в десятку лидеров попали Южная Корея, Саудовская Аравия и Израиль. Рейтинг составило американское издание U.S.News, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU