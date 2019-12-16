2019-12-16T12:09:47+03:00
В мире

В Госдуме объяснили, почему Россия признана одной из самых могущественных стран мира

Страна оказывает влияние на мировую ситуацию не только благодаря военной мощи
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
В Госдуме прокомментировали попадание России в рейтинг самых могущественных странВ Госдуме прокомментировали попадание России в рейтинг самых могущественных странФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Россия попала в список самых могущественных страна мира и расположилась на второй строчке, уступив место только США. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа отметил, что международные эксперты не могли не то влияние, которое РФ оказывает на мировые процесс.

«Роль и влияние России за последние годы значительно усилилось и будет усиливаться. Это происходит не только за счет военной мощи. Многие страны понимают, что однополярного мира существовать не может. Он не дает стабильности и уверенности людям в будущем», - цитирует депутата «Федеральное агентство новостей».

Третье место в рейтинге влиятельных стран досталось Китаю. Алексей Чепа назвал это государство локомотивом экономики, который не только развивается сам, но и подтягивает другие страны.

Кроме того в десятку лидеров попали Южная Корея, Саудовская Аравия и Израиль. Рейтинг составило американское издание U.S.News, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Геральдического совета предложил создать для сборной России специальный олимпийский флаг
Молилась, чтобы никто не узнал: Звезда «Игры престолов» рассказала о проблемах со здоровьем
В Москве оперативные службы начали проверку четырех аэропортов из-за сообщений об угрозе взрыва
Названы самые востребованные в новогодние праздники лекарства
В Госдуме прокомментировали идею расселять аварийные дома по ипотеке
В Госдуме объяснили, почему Россия признана одной из самых могущественных стран мира
"Островитянка с далеких островов": Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после выпада Плющенко
Спецназ вооружат бесшумными автоматами
" Угроза для несовершеннолетних": В Минздраве поддержали инициативу главы Башкирии о запрете продажи снюса
Эксперты опасаются, что снижение рынка грузоперевозок ударит по экономике
В МИД Украины назвали дату объявления нового перемирия в Донбассе
Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе
Мосгорсуд временно заблокировал трансляции Twitch
Бьет - значит не любит: Около 70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии
Потерянные лапы больным животным заменят современные импланты
Ценник на советские елочные игрушки вырос в десять раз
Россиянка попала в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes
Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая
"На свой лад": В России создадут конкурента You Tube
В Германии подняли вопрос об изучении русского языка в школе