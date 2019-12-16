Молилась, чтобы никто не узнал: Звезда «Игры престолов» рассказала о проблемах со здоровьем

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-16T13:02:10+03:00

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Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», призналась, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. С трудностями она столкнулась еще во время съемок сериала, но не стала отказываться от роли.

В короткие перерывы она оказывалась в больницах, где проводили не только поддерживающую терапию, но и серьезные операции. В итоге два хирургических вмешательства по удалению аневризмы и инсульт. О том, как удалось справиться с ситуацией, звезда рассказала в интервью журналу Wonderland.

По словам Эмилии, ее кошмаром был постоянных страх вовсе не за здоровье, а из-за своей знаменитости. Британская актриса вспоминает, как лежала в палате с торчащими из головы трубками, распухшая и напичканная лекарствами и молилась, чтобы никто из медперсонала ее не узнал.

В период лечения Кларк мечтала спрятаться от поклонников, чтобы никто ее не беспокоил, но многие отказывались понимать причину ее закрытости. В этот же период умер отец звезды и она очень сложно переживала потерю.

- Представьте: вы сидите в торговом центре с мамой, которая оплакивает недавно умершего отца, а кто-то подходит и просит сфотографироваться. А когда ты отказываешь, человек говорит: „Я был о тебе лучшего мнения“», — добавила актриса.

Сейчас здоровье актрисы стабилизировалось, но она старается ограждать себя от нервных потрясений. Правда, это не всегда удается. Недавно она призналась, что во время работы над «Игрой престолов» ее принуждали сниматься обнаженной, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU