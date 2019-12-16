Вейперы страдают от заболеваний лёгких на треть чаще, чем некурящие

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-16T14:14:22+03:00

Вещества, которые выделяются вместе с паром при нагревании, проникают в ткани лёгких и повреждают их Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Вероятность приобрести заболевания лёгких выше на 29% для вейперов, чем для тех, кто не курит совсем. Это стало известно благодаря исследованию Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которое опубликовал журнал American Journal of Preventive Medicine.

В течение трёх лет учёные следили за здоровьем 32 тысяч человек, среди которых были курильщики, вейперы и некурящие. В результате выяснилось, что вейперы страдают от хронической обструктивной болезни лёгких, астмы, энфиземы и бронхита.

Теже заболевания встречались у курильщиков в 2,5 раза чаще, чем у некурящих, а больше всех пострадали от болезней лёгких те, кто не стал выбирать что-то одно и был зависим как от сигарет, так и от вейпов.

Исследователи поясняют, что благодаря экспериментам на животных они выяснили, что вещества, которые выделяются вместе с паром при нагревании, проникают в ткани лёгких и повреждают их.

Ранее сайт kp.ru писал о 10 самых опасных особенностях вейпа. В США 39 человек умерли от одного заболевания, поразившего две тысячи человек. Все они курили электронные сигареты с марихуаной.

Напомним, что недавно закон об уравнивании всех видов курения прошёл первое чтение в Госдуме. Таким образом, вейпы, электронные сигареты и кальяны будут запрещены для употребления в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU