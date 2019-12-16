2019-12-16T14:50:51+03:00
Общество

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Компания ушла из России в 2015 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Автомобильный концерн Opel вернулся на российский рынокАвтомобильный концерн Opel вернулся на российский рынокФото: Архив "КП"
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Представители автопроизводителя Opel заявили, что концерн возобновил продажи автомобилей в России.

Напомним, компания покинула российский рынок в 2015 году.

- С сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России, - говорится в официальном сообщении.

Так, машины этой марки уже появились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани, пишет "ТАСС".

- Как и на любом рынке, нашим главным приоритетом является увеличение прибыли наряду с высоким уровнем удовлетворенности клиентов, - прокомментировал гендиректор Opel Майкл Лошеллер. Концерн в ближайшие годы планирует расширить линейку продаваемых в РФ моделей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России растет спрос на автомобили с пробегом. Объём вторичного авторынка легковых авто вырос на 8,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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