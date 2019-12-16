Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Представители автопроизводителя Opel заявили, что концерн возобновил продажи автомобилей в России.
Напомним, компания покинула российский рынок в 2015 году.
- С сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России, - говорится в официальном сообщении.
Так, машины этой марки уже появились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани, пишет "ТАСС".
- Как и на любом рынке, нашим главным приоритетом является увеличение прибыли наряду с высоким уровнем удовлетворенности клиентов, - прокомментировал гендиректор Opel Майкл Лошеллер. Концерн в ближайшие годы планирует расширить линейку продаваемых в РФ моделей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России растет спрос на автомобили с пробегом. Объём вторичного авторынка легковых авто вырос на 8,6%.
ИСТОЧНИК KP.RU