2019-12-16T14:52:25+03:00
Происшествия

Тело мужчины без головы и кистей рук нашли в Подмосковье

Тело пролежало на берегу реки около пяти суток
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тело мужчины без головы и кистей рук нашли в километре от жилых домовТело мужчины без головы и кистей рук нашли в километре от жилых домовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тело мужчины без головы и кистей рук нашли на берегу реки Руза в подмосковной деревне Шорново. Источник kp.ru заявляет, что смерть наступила примерно за пять суток до обнаружения тела, а сам погибший был найден в километре от жилых домов.

Следствие проводит проверку случившегося, труп направлен в морг для экспертизы. Личность и причины смерти устанавливаются.

Недавно сайт kp.ru писал о том, что в подмосковной деревне Никифорово также нашли обезглавленное тело мужчины. По данным Следственного комитета, 37-летний москвич отправился в лес, чтобы сделать фотографии животных, а через сутки его труп нашли в поле.

До этого подобный случай произошёл в пригороде Санкт-Петербурга в Зеленогорске. Там обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях. По данным СК, погибший оказался 41-летним жителем Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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