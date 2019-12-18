Комфорт моногороду своими руками

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-16T15:04:48+03:00

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Как развиваются моногорода? Во многом благодаря крупному бизнесу. Так, в 2019 году в Лесосибирске Красноярского края лесопромышленная Segezha Group (АФК «Система») профинансировала 15 проектов благоустройства общественных пространств. Все проекты разработали сами жители города. В рамках грантового конкурса на лучший социальный проект благотворительной программы «Добрые леса Сибири» соревновались творческие идеи от населения. На реализацию победивших проектов компанией был выделен 1 млн рублей.

«ДОБРЫЕ ЛЕСА СИБИРИ»

Segezha Group помогает в развитии инфраструктуры всех населенных пунктов, где расположены ее предприятия. В сибирском городе действует крупнейший лесопильный флагман компании в Сибири – Лесосибирский ЛДК №1. В начале уходящего года каждому горожанину компанией была предоставлена возможность предложить свою идею и получить грант на ее воплощение. Всего поступило более 50 предложений, каждый проект был защищен перед комиссией по 5 направлениям: «Экология», «Городская среда», «Образование и культура», «Спорт и здоровый образ жизни», «Я люблю Лесосибирск». Жюри отобрало 15 лучших идей, которые и получили путевку в жизнь.

СОЛИДАРНОСТЬ НЕРАВНОДУШНЫХ

Одобрение и финансовую поддержку компании получили: арт-объект «Открытая книга» (конструкция, выполненная в форме большого фолианта с книжными полками, стала местом селфи-притяжения и отдыха для чтения жителей и гостей Лесосибирска); проект «Радость творчества» (студия декоративно-прикладного творчества для людей с ограниченными возможностями); проект «Экологическая тропа» (создание метеоплощадки для проведения познавательно-исследовательских мероприятий для дошкольников); проект - «Серебряные волонтеры Лесосибирска» (организация добровольческого движения старшего поколения по экологическому патрулированию); арт-объект «Аист с младенцем» (реализация идеи «Клуба мам особенных детей» по созданию символической фигуры у роддома) и многие другие грантовые проекты, придуманные жителями. Сегодня все 15 проектов уже реализованы и получили много одобрительных откликов от горожан. Эксперты отмечают, что конкурс помог вовлечь неравнодушных граждан в решение городских проблем. Самое главное, что конкурсанты поверили в себя, свою идею и сумели доказать ее важность и значение для родного города.

Проект «Открытая книга» в Лесосибирске. Фото: предоставлено пресс-центром Segezha Group.

«БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

7 населенных пунктов в разных уголках России, где работают градообразующие предприятия Segezha Group, - это моногорода, часто со сложной социально-экономической ситуацией. Создавая рабочие места, обеспечивая занятость, развивая производство, компания развивает социальные программы, поддерживая не только семьи своих сотрудников, но и всех жителей.