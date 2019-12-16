Вологодские бюджетники получат прибавку к зарплате

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-16T15:15:17+03:00

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Речь о специалистах, не упомянутых в указе президента: о тех, кто трудится в бюджетных и казенных учреждениях области, а также муниципальных учреждениях, но не попал под действие указов президента - работниках ветслужбы, аварийно-спасательных и противопожарных подразделений, экономистах и бухгалтерах всех отраслей, специалистах по кадрам, по закупкам и охране труда, заведующих лабораториями, общежитиями, диспетчерах и других.

Расходы на это включены в бюджет на трехлетний период, сообщила заместитель губернатора Валентина Артамонова: «Впервые в этом году мы смогли в бюджет на трёхлетний период включить ассигнования на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, которые подпадают под действие указа президента, исходя из среднего дохода от трудовой деятельности. Мы учли дополнительно в бюджете на три года дополнительно 6,6 миллиардов рублей. Работникам бюджетной сферы, которые не подпадают под действие указа президента, мы повышаем зарплату на 20%. Всего в бюджете на повышение заработной платы учтено 9 миллиардов рублей». Ожидаемый средний доход от трудовой деятельности в бюджетной сфере региона в 2020 году составит около 37 тысяч рублей, в 2019 году он приблизился к 35 тысячам рублей. Всего на Вологодчине действуют почти 300 государственных учреждений, в которых работают 55 тысяч человек.