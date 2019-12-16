Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия
Президент России Владимир Путин заявил об усилении позиции России на мировом рынке вооружения.
- Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции, - заявил Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Президент также отметил рост экспорт российской военной техники: продукции на $13 млрд отгружено только за 2019 год.
Ранее сайт kp.ru писал о заявлении президента о том, что к моменту, когда гиперзвуковые ракеты появятся в распоряжении других стран мира, в России уже будут более совершенные системы.
Также на сайте есть материал о том, что глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости включить «все новое оружие России» в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он считает, что Москва пытается расширить стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с Америкой.
ИСТОЧНИК KP.RU