Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-16T15:16:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин заявил об усилении позиции России на мировом рынке вооружения.

- Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции, - заявил Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Президент также отметил рост экспорт российской военной техники: продукции на $13 млрд отгружено только за 2019 год.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении президента о том, что к моменту, когда гиперзвуковые ракеты появятся в распоряжении других стран мира, в России уже будут более совершенные системы.

Также на сайте есть материал о том, что глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости включить «все новое оружие России» в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он считает, что Москва пытается расширить стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с Америкой.

ИСТОЧНИК KP.RU