2019-12-16T16:35:43+03:00
Происшествия

Курившая в постели женщина умерла от ожогов в Москве

Её пытались спасти в больнице четыре дня
Ася КУЗНЕЦОВА
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Женщина скончалась в реанимации от ожогов 62% телаЖенщина скончалась в реанимации от ожогов 62% телаФото: Евгения ГУСЕВА
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Женщина умерла от ожогов в больнице после того, как сама потушила пожар в квартире. Возгорание случилось из-за того, что она пьяной уснула с сигаретой, сообщает источник kp.ru.

Чп произошло в восточном округе столицы. Безработная 53-летняя москвичка уснула с сигаретой, после чего загорелась постель, и женщина получила ожоги лица, рук и ног. Она сама потушила пожар, а после была госпитализирована с ожогом 62% тела. Обожжены были туловище, конечности, шея и голова.

Женщину 11 декабря положили в реанимацию с ожоговым шоком крайне тяжёлой степени, а 15 декабря она скончалась от полученных ожогов.

Ранее сайт kp.ru писал о шестилетнем мальчике, который скончался от ожогов 90% тела после пожара, вспыхнувшего в бане. Врачи боролись за его жизнь больше недели, МЧС доставило его в Нижний Новгород спецбортом из Карелии. В момент пожара мальчик находился в бане вместе с дедушкой, который потерял сознание. Мальчик пытался вытащить дедушку из огня, но сам едва не погиб. Дедушку спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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