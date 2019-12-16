2019-12-16T17:23:36+03:00
Звезды

Умер Никки Хенсон, звезда сериала «Аббатство Даунтон» и «Башни Фолти»

Никки Хенсон умер от рака в возрасте 74 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Никки Хенсон, звезда сериала «Аббатство Даунтон» и «Башни Фолти»Умер Никки Хенсон, звезда сериала «Аббатство Даунтон» и «Башни Фолти»Фото: кадр из фильма
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Английский актер Никки Хенсон, известный по игре в сериалах «Аббатство Даунтон» и «Башни Фолти» умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил его близкий друг и коллега Иэн Огилви, актер, драматург и писатель.

На протяжении 19 лет артист боролся с онкологией. За это время рак трижды поражал новый орган.

«После болезни, начавшийся 20 лет назад, которую переносил с большой стойкостью и добрым юмором, мой старый добрый друг, мой приятель Никки Хенсон скончался», - рассказал Огливи.

Никки Хенсон родился в Лондоне в 1945 году. Свою карьеру он начал в 1961 году и за это время снялся в 85 фильмах и сериалах. Он сыграл в картинах Эллиотта Лестера «Без компромиссов», Рэй Куни и Джона Лутона «Муж двух жен», Марка Роупера «Восточный экспресс», а также в сериалах «Чисто английское убийство», «Аббатство Даунтон», «Башни Фолти» и «Жители Ист-Энда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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