2019-12-16T18:32:16+03:00
Спорт

Фанаты Загитовой требуют лишить Тарасову права комментировать фигурное катание

В петиции поклонники олимпийской чемпионки ссылаются на «непрофессионализм» и «излишний субъективизм» комментатора
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фанаты Загитовой требуют лишить Тарасову права комментировать фигурное катаниеФанаты Загитовой требуют лишить Тарасову права комментировать фигурное катаниеФото: Иван ВИСЛОВ
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Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой требуют отстранить тренера Татьяну Тарасову от права комментировать фигурное катание на российском телевидении. Соответствующая петиция появилась на сайте Сhange.org.

Инициатор объясняет свое требованием «непрофессионализмом, излишней субъективностью по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятостью» комментатора.

В качестве примера такого «непрофессионализма» составитель петиции приводит цитату Тарасовой, в которой она комментирует уход Загитовой из спорта.

«Вернется Алина или нет – глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя (…) будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год (…) мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки», - говорится в цитате, представленной на сайте.

Свою петицию инициатор направила Первому каналу, Федерации фигурного катания Российской Федерации, президенту России Владимиру Путину и пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову.

Напомним, во время интервью на Первом канале Загитова рассказала, что делает паузу в спортивной карьере, не будет участвовать в чемпионате России и претендовать на место в сборной на чемпионате мира и Европы и хочет больше времени уделять тренировкам.

Интервью произвело эффект разоравшийся бомбы и как позже рассказала сама фигуристка, к ней приходило куча вопросов от поклонников «что означает моё интервью» и «почему завершила карьеру». Однако Загитова призналасьм, что во время эфира переволновалась и ей «не совсем получилось чётко донести свои мысли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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