2019-12-16T20:26:29+03:00
В мире

Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»

Свое согласие еще должен дать Комитет по разведке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве» в британские выборы. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии главы правительства.

«Он одобрил публикацию доклада о российском вмешательстве в британскую политику... и рад, что доклад не вызвал предубеждения у спецслужб... Комитет по разведке в новом парламенте решит вопрос о его публикации в установленном порядке», - рассказал он.

Напомним, доклад о приписываемом Москве вмешательстве в британские демократические процессы вызвал столкновение между правительством и парламентом королевства.

Как писал сайт kp.ru, британские депутаты подготовили доклад из 52 пунктов, которые кабмину рекомендовалось соблюдать. Четыре из них касались «вмешательства» России в выборы в Великобритании, кампанию по Brexit, а также целей Москвы якобы посеять рознь в европейских странах.

Правительство отказалось выполнять требования парламентариев. В конце ноября Джонсон вновь заявил, что доказательств «российского вмешательства» в выборы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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