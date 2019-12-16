Минтруд предложил ускорить процесс выдачи маткапитала

СЕГОДНЯ 20:45 2019-12-16T20:45:38+03:00

Сроки рассмотрения заявления могут сократить с 30 до 12 дней

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Министерство труда предложило сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала с 30 до 12 дней, а также изменить сроки выдачи средств с десяти до трёх рабочих дней. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

- «Слово «месячный» заменить словом «двенадцатидневный», слова «10 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней», - говорится в документе

В пояснительной записке к проекту сообщается, что изменения позволят не только сократить сроки вынесения решений об удовлетворении заявления на перечисление средств материнского капитала, но и повысить качество предоставления данной услуги.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в следующем году маткапитал вырастет до 466 тысяч рублей. В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев, что на выплаты за рождение второго ребенка в бюджете будет зарезервировано 316 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU