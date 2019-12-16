2019-12-16T22:47:13+03:00
Экономика

Rambler попросит Lynwood прекратить уголовное дело по Nginx

Совет директоров интернет-холдинга поручил менеджменту расторгнуть договор с Lynwood investment
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совет директоров интернет-холдинга поручил менеджменту расторгнуть договор с Lynwood investmentСовет директоров интернет-холдинга поручил менеджменту расторгнуть договор с Lynwood investmentФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет директоров интернет-холдинга Rambler поручил менеджменту компании расторгнуть договор с Lynwood investment и предложить ему закрыть дело по веб-сервис Nginx.

«Поручить менеджменту Rambler обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления», - говорится в пресс-релизе по итогам заседания внеочередного совета директоров.

В пресс-релизе менеджерам также предлагают обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело. В случае необходимости предлагается обеспечить защиту интересов компании в рамках гражданско-правового поля.

Менеджменту интернет-холдинга также поручают ознакомить основателей компании Ngnix и представителей компании F5 с материалами дела, которые свидетельствуют о возможном нарушении прав Rambler и провести соответствующую консультацию.

Ранее Rambler сообщил, что его права на Nginx были нарушены, но право на предъявление претензий и исков компания уступила Lynwood Investments CY Ltd, который и обратился в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Однако новость об уголовном деле вызвала беспокойство у бизнес- и IT-сообществ, которые назвали такой метод неприемлемым решением спора по авторским правам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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