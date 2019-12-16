2019-12-16T23:46:24+03:00
В мире

Немецкий министр о поездке Тунберг на полу поезда: «Это инсценировка»

Знаменитая экоактивистка пожаловалась в твиттере на переполненные поезда в Германии, но оказалось, девушка ехала в первом классе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Грета Тунберг поделилась фото на полу поезда на страничке в соцсетяхГрета Тунберг поделилась фото на полу поезда на страничке в соцсетяхФото: Twitter.com
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В Германии назвали инсценировкой поездку Греты Тунберг на полу поезда. Юную экоактивисту уличили во вранье после того, как она выложила в своем твиттер фото. В кадре Тунберг сидит на полу вместе со своими сумками и грустно смотрит в окно. Сторонники экоактивистка принялись в соцсетях сочувствовать тому, что девушке приходится путешествовать с не очень комфортных условиях. Однако, вскоре на пост Тунберг отреагировали сотрудники железнодорожной компании, которые сообщили, что Грета ехала вовсе не на полу, у нее был билет в первый класс.

На ситуацию отреагировали в министерстве по делам семьи и молодежи. Глава ведомства Франциска Гиффей рассказала журналистам Bild, как на самом путешествовала экоакивистка.

- За каждой картинкой кроется какая-то история. Я поняла так, что сначала у нее не было места, но потом получила его. Но она не рассказала вторую часть истории, возможно, она знает почему. Да, в некотором смысле это инсценировка.

Грета Тунберг часто делится со своими подписчиками историями, как непросто ей путешествовать. в основном она выезжает в другие страны ради экологических мероприятия, саммитов и конференций. Она принципиально не летает на самолетах, называя этот вид транспорта не безопасным для окружающей среды. Грета использует поезда и катера.

Немецкий министр призналась, что история с поездкой на полу поезда стоила "нескольких пунктов доверия" к экоактивистке, хотя Гиффей и считает девушку достойной уважения за то, что она несмотря на юный возраст продвигает важные идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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