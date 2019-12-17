2019-12-17T01:09:13+03:00
В мире

Молодожены расстались в день свадьбы из-за побитой тещи

Брат жениха набросился на новых родственников
Юлия САЛЬНИКОВА
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Брак продлился меньше сутокБрак продлился меньше сутокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Брак Стефана Уилсона и Эрин Мэйсон-Джордж не продлился и одного дня. Проблемы начались после официальной церемонии, когда гости собрались отмечать свадьбу в банкетном зале. Спиртное развязало не только язык, но и руки брату жениха. Мужчина решил выяснить отношения с новыми родственниками. В соперники выбрал маму невесты, а также сестер героини свадьбы.

Досталось от мужчины и самой невесте. Он избил Эрин и спустил девушку с лестницы на глазах у изумленных гостей. Затем принялся колотить вступившихся за нее сестер и мать. Что в это время делал жених, в издании Daily Mail, опубликовавшем историю одного из самых коротких браков в мире, не сообщают.

Известно лишь, что когда невеста и ее родственницы отправились в полицию писать заявление, Стефан Уилсн встал на сторону брата. Девушка решила, что соединять свою жизнь с этим семейством больше не хочет и подала на развод.

Вероятно, сыграло роль и выпитое. Британские ученые вычислили, от какого алкоголя быстрее всего пьянеешь и самое сильное похмелье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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