Украинский суд признал неконституционным законопроект о расширении полномочий Зеленского

СЕГОДНЯ 01:14 2019-12-17T01:20:11+03:00

Ранее этот документ был поддержан в Верховной раде

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Конституционный суд Украины (КСУ) не одобрил законопроект о расширении полномочий президента страны. Документ, ранее поддержанный депутатами Верховной рады, дает право Владимиру Зеленскому самому без дополнительных на то согласований назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Законопроект признан неконституционным, сообщает издание "Страна".

- Также суд признал конституционным, но с предостережениями проект изменений в Конституцию касательно перехода на чисто пропорциональную систему выборов и сокращения числа депутатов Рады до 300 человек, - сообщает издание.

Это резюме КСУ означает, что законопроект "с предостережениями" нужно "запустить заново". То есть устранить пункты, не отвечающие требованиям, а затем отправить снова документ в суд на рассмотрение.

Ранее на Украине опубликовали законопроект о децентрализации власти: Киев лишат специального статуса, а округа станут называть районами.

ИСТОЧНИК KP.RU