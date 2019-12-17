2019-12-17T01:20:11+03:00
В мире

Украинский суд признал неконституционным законопроект о расширении полномочий Зеленского

Ранее этот документ был поддержан в Верховной раде
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопроект инициировал президент Владимир ЗеленскийЗаконопроект инициировал президент Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Конституционный суд Украины (КСУ) не одобрил законопроект о расширении полномочий президента страны. Документ, ранее поддержанный депутатами Верховной рады, дает право Владимиру Зеленскому самому без дополнительных на то согласований назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Законопроект признан неконституционным, сообщает издание "Страна".

- Также суд признал конституционным, но с предостережениями проект изменений в Конституцию касательно перехода на чисто пропорциональную систему выборов и сокращения числа депутатов Рады до 300 человек, - сообщает издание.

Это резюме КСУ означает, что законопроект "с предостережениями" нужно "запустить заново". То есть устранить пункты, не отвечающие требованиям, а затем отправить снова документ в суд на рассмотрение.

Ранее на Украине опубликовали законопроект о децентрализации власти: Киев лишат специального статуса, а округа станут называть районами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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