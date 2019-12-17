2019-12-17T03:06:08+03:00
Общество

Женщинам понадобится еще сто лет, чтобы преодолеть гендерное неравенство

Исследование провели специалисты Всемирного экономического форума (WEF)
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые выяснили, когда женщины будут на равных позициях с мужчинами в таких сферах, как экономика, образование, здравоохранение, а также самой мужской отрасли – политика, куда дамам пробиться не удается уже много лет. Речь о численном равноправии и условиях труда, то есть должностях, занимаемых обоими полами.

Ученые из Всемирного экономического форума опубликовали Глобальный гендерный доклад 2020 года. Они отмечают положительные тенденции – разрыв по ряду сфер сокращается. Благодаря этому уменьшился итоговый «срок», когда человечеству удастся преодолеть гендерное неравенство. В 2018 году ученые отводили на это 108 лет. В 2019 году (впервые за три года) произошло сокращение этого показателя до 99,5 лет.

- Улучшение в этом году в значительной степени можно объяснить значительным увеличением числа женщин в политике,- сказано в докладе. - В 2019 году женщины занимают 25,2% мест в парламенте и 21,2% в министерствах по сравнению с 24,1% и 19% соответственно в прошлом году.

При этом именно в политике по сравнению с другими областями деятельности женщин меньше всего. На втором месте экономика.

Исследователи считают, что женщины сильнее мужчин пострадали от автоматизации труда, например, в розничной торговле и делопроизводсвте, где традиционно большая часть работников – представительницы прекрасного пола. Наиболее заметный рост зарплат произошел в сферах, связанных с высокими технологиями, а женщин тут, считают исследователи, мало из-за отсутствия навыков и профессионализма.

- Женщины тратят как минимум вдвое больше времени на уход и добровольную работу в каждой стране, а отсутствие доступа к капиталу не позволяет женщинам заниматься предпринимательской деятельностью, - сказано в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Женщинам понадобится еще сто лет, чтобы преодолеть гендерное неравенство
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