В Берлине неизвестные вскрыли могилу одного из авторов идеи Холокоста

СЕГОДНЯ 03:21 2019-12-17T03:27:44+03:00

Могила Рейнхарда Гейдриха была без опознавательных знаков, но злоумышленники знали, кто там похоронен

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Полиция в Берлине расследует инцидент со вскрытием могилы деятеля нацистской Германии Рейнхарда Гейдриха. Неизвестные пробрались ночью на кладбище, нашли его могилу, несмотря на то, что она никак не была обозначена, понять, кто там похоронен сторонний человек бы не смог. Все случилось еще 12 декабря, но об этом полицейские рассказали журналистам Berliner Kurier только в понедельник 16 декабря.

В полиции считают, что неизвестные действовали по наводке. Останки Гейдриха украдены не были, цели «копателей» не ясны. Известно, что похороненный здесь человек был одним из авторов идеи Холокоста. Он занимал третье место после Гитлера и Гиммлера в фашистской иерархии.

Сайт kp.ru писал о скандале, который произошел после того, как в интернет-магазинах начали продавать новогодние и рождественские игрушки с изображением Освенцима. В еврейской неправительственной правозащитной организации добились, что такой "товар" с продажи сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU