2019-12-17T03:52:23+03:00
В мире

Старейшая супружеская пара мира отмечает 80-летие брака

Джон Хендерсон поздравил свою супругу с юбилеем таким же букетом цветов, с каким пришел к ней на первое свидание в 1934 году
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
На двоих супругам 211 летНа двоих супругам 211 летФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Супруги Джон и Шарлотта Хендерсон попали в книгу рекордов Гиннеса как самая пожилая супружеская пара. 22 декабря исполняется 80 лет, как они официально в браке. Но торжество в семействе отметили раньше, 11 декабря, собрали многочисленных родственников. Джон подготовил для своей 105-летней супруги сюрприз – он назначил ей свидание, на которое пришел с таким же букетом, как в 1934 году, когда они только познакомились, это случилось в Техасском университете.

Суммарный возраст супругов 211 лет.

Познакомились они в университете Техаса Фото: Кадр видео

Познакомились они в университете ТехасаФото: Кадр видео

- Они расскажут вам истории прошлого, но они не останавливаются на прошлом, - рассказал родственник Хендерсонов журналистам CNN.

У пары есть одно общее увлечение. Джон, как бывший футболист, посещает минимум одну игру в Лонгхорне, штат Техас. Раньше он редко, когда пропускал игры, но с годами сидеть на трибунах становилось все сложнее. Тем не менее, тема футбола всегда звучала в доме Хендерсонов, супруга Джона разделяет его увлечение. Но главным секретом семейного счастья считает не любовь к футболу, а умение «жить умеренно» и быть искренним со своим партнером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
В компании Boeing приостанавливают выпуск самолетов 737 MAX с января 2020 года
Старейшая супружеская пара мира отмечает 80-летие брака
В Берлине неизвестные вскрыли могилу одного из авторов идеи Холокоста
Женщинам понадобится еще сто лет, чтобы преодолеть гендерное неравенство
«Зимой сажать не принято?»: Участники шоу «Квартал 95» спели для Зеленского про «посадки»
Фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар"
Демократы из Конгресса США обвинили Трампа в госизмене и мошенничестве
Россия и Китай направили в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций в отношении КНДР
Украинский суд признал неконституционным законопроект о расширении полномочий Зеленского
Молодожены расстались в день свадьбы из-за побитой тещи
На Украине неизвестные захватили храм канонической церкви
Ученые назвали алкогольный напиток, от которого самое сильное похмелье