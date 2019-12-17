Старейшая супружеская пара мира отмечает 80-летие брака

СЕГОДНЯ 03:46 2019-12-17T03:52:23+03:00

Джон Хендерсон поздравил свою супругу с юбилеем таким же букетом цветов, с каким пришел к ней на первое свидание в 1934 году

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Супруги Джон и Шарлотта Хендерсон попали в книгу рекордов Гиннеса как самая пожилая супружеская пара. 22 декабря исполняется 80 лет, как они официально в браке. Но торжество в семействе отметили раньше, 11 декабря, собрали многочисленных родственников. Джон подготовил для своей 105-летней супруги сюрприз – он назначил ей свидание, на которое пришел с таким же букетом, как в 1934 году, когда они только познакомились, это случилось в Техасском университете.

Суммарный возраст супругов 211 лет.

Познакомились они в университете ТехасаФото: Кадр видео

- Они расскажут вам истории прошлого, но они не останавливаются на прошлом, - рассказал родственник Хендерсонов журналистам CNN.

У пары есть одно общее увлечение. Джон, как бывший футболист, посещает минимум одну игру в Лонгхорне, штат Техас. Раньше он редко, когда пропускал игры, но с годами сидеть на трибунах становилось все сложнее. Тем не менее, тема футбола всегда звучала в доме Хендерсонов, супруга Джона разделяет его увлечение. Но главным секретом семейного счастья считает не любовь к футболу, а умение «жить умеренно» и быть искренним со своим партнером.

ИСТОЧНИК KP.RU