В компании Boeing приостанавливают выпуск самолетов 737 MAX с января 2020 года

СЕГОДНЯ 04:20 2019-12-17T04:27:51+03:00

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Выпуск самолетов Boeing 737 MAX с января 2020 года будет приостановлен. Об этом сказано в заявлении руководства компании 16 декабря. У такого решения несколько объяснений. В компании планируют с помощью сокращения объемов производства решить вопрос с хранением самолетов, приостановка выпуска также объясняется «переходом на сертификацию в 2020 году».

- В настоящее время увольнений или отправлений в отпуска сотрудников не ожидается, - сказано в официальном заявлении.

В марте 2019 года Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX, ранее от закупки и использования этого типа воздушных судов отказались ряд стран. Запрет, введенный Росавиацией, объявлен бессрочным. Однако, в ведомстве пояснили, что готовы его снять, но только после того, как в компании, а также в Федеральной авиационной администрации США и Национальном бюро по безопасности на транспорте проведут расследование двух авиакатастроф. Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX упал в Эфиопии, а 29 октября точно такой же самолет потерпел крушение в Индонезии.

ИСТОЧНИК KP.RU