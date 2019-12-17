Каждый четвертый житель мегаполиса не доверяет соседям

СЕГОДНЯ 05:16 2019-12-17T05:23:13+03:00

Около 20 процентов россиян ни разу за последний год не здоровались с жильцами своего подъезда

Изменить размер текста: A A

Больше всего людей, не доверяющим соседям, живет в крупных городах. Это показа опрос ВЦИОМ. В городах-миллионщиках 25 процентов жителей не доверяют тем, с кем живут в одном доме и подъезде. Кроме того, не склонны откровенничать с соседями люди, арендующие в домах квартиры, таких оказалось еще больше – 28 процентов. Около 36 процентов опрошенных не знают никого или знают очень лишь небольшую часть жильцов подъезда.

- За последний год с большинством соседей здоровались 86% жителей многоквартирных домов, - приводит исследование ТАСС.

Но подавляющее большинство, 79 процентов опрошенных, доверяют соседям, причем половина из них знакомы почти со всеми жителями своего подъезда.

Узнали социологи и о том, по каким темам взаимодействуют люди в многоквартирных домах. Так, 31 процент общался с соседями на бытовые темы, еще 43 процента вместе с другими жильцами решали вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием дома. Чуть меньше оказалось тех, кто проводит свободное время с соседями.

Сколько человек враждуют с соседями, в опросе не сказано, но вскоре у таких может появиться шанс наказать рублем любителей пошуметь в вечернее и утреннее время - в Совете Федерации предлагают ввести штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU