2019-12-17T05:39:44+03:00
Общество

В Роструде назвали число сокращенных рабочих недель в 2020 году

Самой короткой станет первая рабочая неделя года – всего два дня
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Меньше всего придется работать в январе и маеМеньше всего придется работать в январе и маеФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Известно, сколько сокращенных рабочих недель ожидает россиян в 2020 году. В Роструде сообщили, что составлен производственный календарь. Самой короткой станет первая рабочая неделя года – после выхода из новогодних «каникул» работать предстоит всего два дня. Сокращенные рабочие недели ожидают россиян в феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

- Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные, – рассказал РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

В феврале после Дня защитника Отечества работать будем всего четыре дня - с 25 по 28 число. По четыре рабочих дня будет в неделю после празднования Международного женского дня (с 10 по 13 марта), а также до празднования Дня весны и труда (с 27 по 30 апреля). Меньше всего работать будем в мае:

-В связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы, - сказал Шкловец.

Кроме того, в ряде регионов станы 31 декабря сделали выходным днем, но здесь придется выйти на работу в последнюю субботу года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маколей Калкин помог блогеру сделать ловушку для воров как в фильме «Один дома»
Маколей Калкин помог блогеру сделать ловушку для воров как в фильме «Один дома»
В Роструде назвали число сокращенных рабочих недель в 2020 году
Каждый четвертый житель мегаполиса не доверяет соседям
В шорт-лист претендентов на «Оскар» помимо «Дылды» попал российский мультфильм
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
В компании Boeing приостанавливают выпуск самолетов 737 MAX с января 2020 года
Старейшая супружеская пара мира отмечает 80-летие брака
В Берлине неизвестные вскрыли могилу одного из авторов идеи Холокоста
Женщинам понадобится еще сто лет, чтобы преодолеть гендерное неравенство
«Зимой сажать не принято?»: Участники шоу «Квартал 95» спели для Зеленского про «посадки»
Фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар"
Демократы из Конгресса США обвинили Трампа в госизмене и мошенничестве
Россия и Китай направили в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций в отношении КНДР
Украинский суд признал неконституционным законопроект о расширении полномочий Зеленского
Молодожены расстались в день свадьбы из-за побитой тещи
На Украине неизвестные захватили храм канонической церкви
Ученые назвали алкогольный напиток, от которого самое сильное похмелье