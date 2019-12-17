В Роструде назвали число сокращенных рабочих недель в 2020 году
Известно, сколько сокращенных рабочих недель ожидает россиян в 2020 году. В Роструде сообщили, что составлен производственный календарь. Самой короткой станет первая рабочая неделя года – после выхода из новогодних «каникул» работать предстоит всего два дня. Сокращенные рабочие недели ожидают россиян в феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.
- Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные, – рассказал РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
В феврале после Дня защитника Отечества работать будем всего четыре дня - с 25 по 28 число. По четыре рабочих дня будет в неделю после празднования Международного женского дня (с 10 по 13 марта), а также до празднования Дня весны и труда (с 27 по 30 апреля). Меньше всего работать будем в мае:
-В связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы, - сказал Шкловец.
Кроме того, в ряде регионов станы 31 декабря сделали выходным днем, но здесь придется выйти на работу в последнюю субботу года.
ИСТОЧНИК KP.RU