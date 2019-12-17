Маколей Калкин помог блогеру сделать ловушку для воров как в фильме «Один дома»

СЕГОДНЯ 05:56 2019-12-17T05:56:55+03:00

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Рождество близко и Маколей Калкин решил напомнить всем мальчикам, которые вдруг останутся одни дома, как правильно оборонять свое жилище от воров. В YouTube появилось видео с участием известного актера, он повторил трюк, который проделал его персонаж в фильме «Один дома». Раскрыть секрет коробки с блестками, которая должна сделать грабителей не только «неотразимыми», но и легко узнаваемыми сотрудниками полиции, его попросил известный в САШ блогер Марк Робер.

Он пожаловался, что недавно его обокрала некая дама. Женщина якобы стащила с его крыльца посылку, которую оставил почтальон. Робер решил вычислить вора и попросил о помощи «опытного» борца с домушниками, Маколея Калкина.

ИСТОЧНИК KP.RU