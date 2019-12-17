2019-12-17T07:13:19+03:00
В мире

Опрос: 52 процента американцев не одобряют политику Трампа

Дело об импичменте сыграло на пользу президенту США, рейтинг одобрения вырос
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трампа поддерживают 43 процента избирателейТрампа поддерживают 43 процента избирателейФото: REUTERS
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В США рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди избирателей вырос до 43 процентов. Это по-прежнему меньше, чем число противников Белого дома, таких по данным опроса Quinnipiac University 52 процента. Однако, социологи признают, доля одобряющих политику Трампа с начала процедуры импичмента неуклонно растет.

Первый опрос, который состоялся накануне слушаний в Палате представителей Конгресса США, провели в конце октября. Тогда действующего президента поддерживали всего 38 процентов опрошенных.

- Такой высокий уровень поддержки президента среди прочего обусловлен тем, что, по мнению избирателей, экономика в стране укрепилась, - приводит слова аналитика Quinnipiac University Мэри Сноу ТАСС.

Два важных показателя экономики при Трампе побили 50-летний рекорд - ценные бумаги максимально выросли, а уровень безработицы, наоборот, упал.

Тем не менее, демократы все еще настаивают на импичменте Трампа. В очередном докладе они призывают к отставке, заявляя, что президент совершил госизмену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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