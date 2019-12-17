2019-12-17T09:37:44+03:00
Происшествия

Такси на газовом топливе взорвалось в Егорьевске

Из-за ЧП пострадал только водитель [видео]
Ольга МАТЫС
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Сообщается, что машина была переоборудована под газовое топливоСообщается, что машина была переоборудована под газовое топливоФото: Предоставлено очевидцами
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Стало известно, что в службу спасения на номер 112 поступил звонок о взрыве топливного бака автомобиля одной из служб такси в подмосковном Егорьевске. В результате ЧП в районе Нечаевской улицы города пострадал только один человек - водитель такси, который получил многочисленные ожоги.

На ролике, снятом свидетелями ЧП, видно, что на водителе такси обгорела и расплавилась одежда, он получил ожоги на руках и даже на лице.

Как сообщает источник kp.ru, на данный момент установлено, что взрыв в машине произошел из-за установленного в ней газового баллона - автомобиль марки Рено Логан был переоборудован для газового топлива, видимо, чтобы побольше сэкономить на бензине. Пожарные службы уже ликвидировали крупное возгорание автомобиля. Ущерб от взрыва для службы такси еще не известен, но уже сейчас очевидно, что машина точно не подлежит восстановлению.

В Подмосковье взорвалась машина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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