На грани: Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-17T12:02:35+03:00

Женщины в нашей стране образованнее мужчин, но реже участвуют в политике

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Россия опустилась на шесть позиций в рейтинге гендерного равенства. Результат буквально средненький - 81-е место из 153. Такие данные были представлены Всемирным экономическим форумом.

Согласно опубликованному на сайте организации документу, наиболее равные права имеют жители Исландии, Норвегии и Финляндии. Также в топ-10 вошли Швеция, Испания, Германия и другие.

Франция оказалась на 15 месте, Великобритания — на 21, США — на 51, Украина — на 59. Россия расположилась между Сальвадором (80) и Эфиопией (82).

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ИСТОЧНИК KP.RU