2019-12-17T12:57:40+03:00
Общество

Елена Мизулина разберется с насилием в видеоиграх

В Госдуму до 1 февраля перевнесут законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Ольга МАТЫС
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Маркировка компьютерных игр позволит родителям более четко отслеживать действия своих детей в виртуальном пространствеМаркировка компьютерных игр позволит родителям более четко отслеживать действия своих детей в виртуальном пространствеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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До 1 февраля на рассмотрение Госдумы будет повторно внесен законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр. Целью инициативы в первую очередь является защита несовершеннолетних от видеоигр с демонстрацией насилия. Планируется, что до февраля текст законопроекта будет значительно доработан. Об этом заявила во вторник зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

"Законопроект не был отклонен, он возвращен авторам. В качестве замечания в заключении указано, что нужно устранить противоречия и включить в статью 11 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" положение о том, что все, что касается компьютерных и видеоигр, должно подлежать маркировке", - цитирует Елену Мизулину ТАСС.

По мнению авторов законопроекта, обязательная маркировка всех компьютерных игр в зависимости от уровня насилия может улучшить ситуацию с подростковым насилием. Об инициативе подробнее можно прочесть на сайте kp.ru.

Ранее министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский высказывался о недостаточно эффективной системе возрастной маркировки произведений искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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