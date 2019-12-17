Елена Мизулина разберется с насилием в видеоиграх

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-17T12:57:40+03:00

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До 1 февраля на рассмотрение Госдумы будет повторно внесен законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр. Целью инициативы в первую очередь является защита несовершеннолетних от видеоигр с демонстрацией насилия. Планируется, что до февраля текст законопроекта будет значительно доработан. Об этом заявила во вторник зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

"Законопроект не был отклонен, он возвращен авторам. В качестве замечания в заключении указано, что нужно устранить противоречия и включить в статью 11 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" положение о том, что все, что касается компьютерных и видеоигр, должно подлежать маркировке", - цитирует Елену Мизулину ТАСС.

По мнению авторов законопроекта, обязательная маркировка всех компьютерных игр в зависимости от уровня насилия может улучшить ситуацию с подростковым насилием. Об инициативе подробнее можно прочесть на сайте kp.ru.

Ранее министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский высказывался о недостаточно эффективной системе возрастной маркировки произведений искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU